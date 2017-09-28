Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей

В регионе прошли десятки рейдов, в которых выявлены нарушения как крупных предприятий, так и ЛПХ, и охотничьих хозяйств

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В рамках мер по недопущению вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Приморья Россельхознадзором края за 8 месяцев 2017 года было проведено 51 контрольно-надзорное мероприятие в отношении свиноводческих хозяйств и мест хранения и реализации продукции свиноводства поднадзорных объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе проверок выявлено 36 правонарушений, выдано 32 предписания, наложено 30 административных штрафов на общую сумму 821 100 рублей. Приостановлена деятельность 4 хозяйствующих субъектов.

За этот период проведено 16 проверок в отношении промышленных свиноводческих предприятий. Количество выявленных нарушений 11. По выявленным нарушениям выдано 12 предписаний. Наложено 14 административных штрафов на общую сумму 697 тысяч рублей.

Проведено 5 проверок крестьянско-фермерских хозяйств и субъектов малого предпринимательства, выдано 4 предписания. Количество выявленных нарушений 4. Наложено 4 административных штрафа на общую сумму 72 тысячи рублей.

Проведено 5 проверок в отношении охотхозяйств и особо охраняемых природных территорий. Количество выявленных нарушений 2. Наложено 2 административных штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.

По убою и переработке свиней за указанный период проверено 6 предприятий. Количество выявленных нарушений 4. Наложено 3 административных штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.

Проведено 10 проверок мест хранения и реализации продуктов свиноводства. По выявленным нарушениям выдано 10 предписаний, Количество выявленных нарушений 12. Наложено 5 административных штрафа на общую сумму 11 тысяч рублей.

Также за указанный период проведено 9 контрольно-надзорных мероприятий в отношении личных подсобных хозяйств. По выявленным нарушениям выдано 3 предписания. В результате проверок выявлено 3 нарушения требований законодательства РФ в области ветеринарии. Наложено 2 административных штрафа на общую сумму 1100 рублей.

Кроме того, за указанный период во исполнение п.1.7 Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на территории РФ проведен 21 рейд, в том числе в местах несанкционированной торговли, составлено 24 протокола, наложено штрафов на сумму 6 тысяч рублей.