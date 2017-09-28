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8 канал

Этап всероссийских соревнований по бейсболу прошел во Владивостоке

Зональные игры
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

"Зона Сибири и Дальнего Востока" - во Владивостоке прошел бейсбольный турнир, который стал этапом всероссийских соревнований. На стадионе Строитель встретились лучшие команды со всего округа. По итогам четырехдневных баталий победитель получал путевку на чемпионат России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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