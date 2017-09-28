Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции Ханкайского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд дорожно-патрульной службы. Установлено, что в темное время суток мужчина за рулем автомобиля Toyota Gaia двигался на перекрестке улиц Трактовой - 50 лет ВЛКСМ села Камень-Рыболов. В этот момент 16-летняя школьница завершала движение по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не уступил дорогу и совершил наезд, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения. Мужчина скрылся с места происшествия.

Благодаря очевидцам сотрудники полиции установили госномер автомашины и задержали правонарушителя.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие ДТП, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.