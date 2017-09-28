В Приморье в разы выросло производство мяса и круп

Итоги деятельности промышленности региона за 8 месяцев текущего года

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В январе-августе 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 175 миллардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

Индекс производства в январе-августе 2017 года составил 107% к соответствующему периоду 2016 года, в обрабатывающих производствах – 114%, электроэнергетике –101%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 90%, в добывающих отраслях – 89%.

Из пищевых продуктов в январе-августе 2017 года увеличилось производство крупы (в 2.2р), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.7р), нектаров фруктовых и овощных (на 40%), масла растительного (на 35%), молока (на 28%), кисломолочных продуктов, сыра и продуктов сырных (на 12%),минеральных вод (на 11%), кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 23%), товарного бетона (на 12%), цемента (на 8%), раствора строительного (на 6%), пиломатериалов (на 2%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь-август 2017 года составил 19 млрд. рублей, что на 9% больше соответствующего периода 2016 года. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 44%, при снижении производства молока на 1% и яиц на 7%.

Увеличилось поголовье свиней на 9%, крупного рогатого скота и в том числе коров - на 2%, при этом снизилось поголовье овец и коз на 6%, птицы - на 3%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (50%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 66%, соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20% - молока.

В январе-августе 2017 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 29.8 млрд. рублей, на 8% больше января-августа 2016 года.

В крае за счёт всех источников финансирования в январе-августе 2017 года сдана в эксплуатацию 2871 квартира общей площадью 199.6 тыс. м2, что на21% меньше января-августа 2016 года. В общем вводе жилья 47% (93.4 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 21%.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-августе 2017 года составил 9.1 млн. т (107% к январю-августу 2016), грузооборот – 315.7 млн. т-км (97%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования (без учета микропредприятий) 38.7 млн. пассажиров (107% к январю-августу 2016), пассажирооборот составил 661.6 млн. пасс-км (рост на 26%).

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный организациями (без субъектов малого предпринимательства),в январе-августе 2017 года составил 1.4 млрд. рублей, в сфере телекоммуникаций – 13.5 млрд. рублей.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 245.2 млрд. рублей и в сопоставимых ценах вырос на 5%.

Объем оборота общественного питания составил 10.9 млрд. рублей (к январю-августу 2016 – 106%).

Населению края оказано платных услуг на 94.2 млрд. рублей (103%).

На их оплату жители края тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 28% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 21% - транспортных, 12% - телекоммуникационных, 8% - на медицинские услуги.

Объем бытовых услуг занимал в общем объеме платных 9%, их было оказано на 7% больше, чем в январе-августе 2016 года.

Индекс потребительских цен в августе составил 101.2% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (102.8%)

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары снизились в среднем на 0.4%, на непродовольственные товары выросли на 1.5%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 3.2% к декабрю 2016 года.