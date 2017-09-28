Приморский край может оказаться в зоне конфликта

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Президент США Дональда Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, сообщает РИА VladNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение проблемы КНДР военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет иметь разрушительные последствия.

"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант — это военный путь", — сказал Трамп.

Ранее глава северокорейского МИД Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские военные самолеты в качестве контрмеры, поскольку президент США, по его словам, объявил КНДР войну.

"Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — сказал дипломат.

В ответ на выпад Пхеньяна в Госдепартаменте заявили, что еще рано говорить о военном конфликте. В Пентагоне слова главы северокорейского МИД назвали провокацией и пообещали подготовить адекватный ответ.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Дональда Трампа.

"Я надеюсь на его чувство самосохранения, потому что война с ядерной державой, пусть и не очень большой, это точно конец его политической карьеры. Кроме того, можно так заговориться и заиграться, что уже невозможно будет остановиться. Опасность в том, что в какой-то момент игра может обходиться уже без Трампа. Если он приучит население к тому, что война с Северной Кореей возможна, то через некоторое время люди уже будут говорить: ты же обещал – где она?" – сказал Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, такое внимание к КНДР со стороны Дональда Трампа вызвано неудачами внутри США.

"Если бы были успехи в экономической сфере, думаю, Дональд Трамп постарался бы не заметить факт существования Северной Кореи. Главный его посыл – перенести производство в США и вернуть Америку к патриархальному счастливому вчера – принципиально невыполним. И из-за этого вся программа рушится. Но Трамп же не может выйти на лужайку Белого дома и сказать: извините, все, на что я рассчитывал, невыполнимо – я пошел. Если не удается что-то сделать, то надо что-то показать. Чем меньше дела, тем больше шоу. Шоумен и политик – в США это почти одно и то же. Это хорошо работает внутри страны, но так нельзя вести международные дела", — отметил Дмитрий Журавлев.