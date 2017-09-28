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Двое злоумышленников в Приморье обогатились на квартирных кражах на 1,5 млн рублей

Фигуранты дела предстанут перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовных дел по обвинению ранее судимых за совершение имущественных преступлений граждан в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в период с августа по ноябрь 2016 года трое местных жителей в возрасте 29-36 лет совершили серию краж из квартир, в которые они проникали через окна.

В темное время суток мужчины выбирали квартиры, в которых не горел свет. Чтобы убедиться в том, что хозяева отсутствуют дома, злоумышленники делали контрольный звонок в домофон или стучали в окно. Рамы пластиковых оконных конструкций открывали с помощью монтировки.

Из квартир обвиняемые похищали ювелирные украшения, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, другие ценные вещи.

Потерпевшие начали массово обращаться с заявлениями в полицию.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере». Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.

Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали злоумышленников. В ходе обысков по местам их жительства обнаружена часть похищенного имущества.

Уголовные дела соединены в одно производство. В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 10 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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