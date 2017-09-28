Почти тонна нелегальной красной икры конфискована в Приморье

Водитель не смог предоставить документы на деликатес

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье пресечена поставка почти тонны килограммов красной икры сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Нарушителям грозят административные штрафы.

В Пожарском районе госинспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора остановили для проверки грузовую машину «Мерседес-Бенц Актрос», следовавшую по маршруту Хабаровск - Владивосток. Водитель не смог предоставить ветеринарных сопроводительных документов на соленую икру лососевых пород рыб в количестве 10 пластиковых контейнеров по 25 килограммов и 45 контейнеров по 12 килограммов. Общий вес товара 790 килограммов отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Также на самой продукции отсутствовала маркировка, содержащая сведения о производителе, дате выработки и окончании срока годности.

Нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение, проводится разбирательство по статье 10.8 КоАП РФ.