Поздравляем всех учителей с праздником – С Днем учителя!

Председатель общественного, благотворительного фонда Имени Народного учителя СССР Дубинина Н.Н Валерий Семенов поздравил с праздником

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Уважаемые учителя, педагоги школы-интерната имени Дубинина Н.Н, тренеры-преподаватели спортивных школ, а также ветераны народного образования, бывшие сотрудники интерната № 2,

все те, кто работает и работал с нашими детьми,

А значит - работает с Будущим России!

Поздравляем вас с праздником – с Днем учителя!

Позвольте поблагодарить Вас за эту, самую нужную, прекрасную, хотя и не очень легкую работу.

Пусть крепкое здоровье, достойная зарплата,

Оптимизм, поддержка государства и любовь учеников всегда будут с Вами!

Председатель общественного, благотворительного фонда

Имени Народного учителя СССР Дубинина Н.Н.

Семенов В.Я.