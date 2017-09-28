Поздравляем всех учителей с праздником – С Днем учителя!

Уважаемые учителя, педагоги школы-интерната имени Дубинина Н.Н, тренеры-преподаватели спортивных школ, а также ветераны народного образования, бывшие сотрудники интерната № 2,
все те, кто работает и работал с нашими детьми,
А значит - работает с Будущим России!
Поздравляем вас с праздником – с Днем учителя!
Позвольте поблагодарить Вас за эту, самую нужную, прекрасную, хотя и не очень легкую работу.
Пусть крепкое здоровье, достойная зарплата,
Оптимизм, поддержка государства и любовь учеников всегда будут с Вами!
Председатель общественного, благотворительного фонда
Имени Народного учителя СССР Дубинина Н.Н.
Семенов В.Я.