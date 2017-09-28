Автолюбитель насмерть сбил пенсионера в Приморье

Злоумышленник с места происшествия скрылся

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Вечером в среду, 27 сентября, в 19.30 в дежурную часть МОМВД России «Дальнереченский» поступило сообщение о наезде на пешехода по ул.Тухачевского, 27 в г.Дальнереченск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, наезд на 65-летнего мужчину произошел в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате удара мужчина получил тяжелые травмы головы. Водитель с места автоаварии скрылся, не оказав пострадавшему помощи. К моменту прибытия сотрудников полиции и бригады врачей мужчина скончался.

В настоящее время по данному происшествию сотрудники полиции проводят проверку, устанавливается личность водителя и данные транспортного средства.

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