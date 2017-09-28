Ученые: На Земле живет крыса-гигант

Вес полумифического животного, оказавшегося реальным, достигает килограмма

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Зоологи обнаружили на Соломоновых островах чрезвычайно большую крысу, вес которой может достигать одного килограмма. Данное существо упоминается в культуре местных аборигенов. Новый вид получил имя Uromys vika, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Американские ученые описали новый вид крыс, обнаруженный ими на Соломоновых островах после многих десятилетий безуспешных поисков. Существо упоминается под именем «вика» в фольклоре местных жителей. Его описывали в качестве довольно крупного животного, ведущего скрытный образ жизни. Исследователи долгое время сомневались, что гигантская крыса существует, однако сейчас они нашли доказательства правдивости сказанного в легендах.

Прибывшему на Соломоновы острова зоологу Тайрону Лэйвери (Tyrone Lavery) рассказали о крупном грызуне, которого сняли с дерева. Существо имело рыжий цвет. Длина без хвоста достигала 46 см, а весило животное от 500 граммов до одного килограмма. Для сравнения, длина тела обычной крысы составляет 8–30 см, а масса – от 30 до 400 граммов. Отдельные особи серой крысы могут весить до 500 граммов.

Когда Лэйвери прибыл на место, необычное животное было уже мертво, а его труп разложился. Предполагали, что речь может идти об одном из уже известных науке видов, однако анализ черепа, волос и ДНК показал, что это не так. Новый вид назвали Uromys vika.

Питается животное кокосовыми орехами, прогрызая скорлупу и выедая мякоть ореха изнутри. Также в рацион Uromys vika входят фрукты. По мнению ученых, причиной «полумифического» статуса крысы является ее образ жизни. Дело в том, что она обитает на ветвях деревьев, крайне редко спускаясь вниз. Обнаружить крысу в листве, да еще и на большой высоте, очень непросто.

Как и многим другим представителям фауны Соломоновых островов, гигантской крысе угрожает вымирание. Связано это, в частности, с вырубкой лесов. Исследователи не теряют надежды, что власти примут меры, позволяющие сохранить вымирающих животных.

Новое открытие в очередной раз демонстрирует нам, насколько плохо человек знает родную планету. Большую часть Соломоновых островов покрывают влажные экваториальные леса, скрывающие до сих пор богатую, нередко эндемичную, фауну архипелага. Тайрон Лэйвери полагает, что предки Uromys vika попали на Соломоновы острова примерно так же, как и многие другие виды животных, в частности крыс. Они «путешествовали» на стволах деревьях, которые были выброшены в океан реками Азии и Австралии. Понять многие аспекты, связанные с жизнью открытого вида, помогут новые исследования.