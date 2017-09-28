Стало известно, сколько зарабатывают стриптизерши во Владивостоке

Девушек-танцовщиц набирают в новый клуб города

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 22 сентября состоялось открытие первого мужского клуба, сообщает РИА VladNews.

В настоящее время дирекция нового ночного заведения набирает танцовщиц. Отметим, что новое место позиционирует себя как стриптиз-клуб. Корреспонденту агентства стало известно, что девушкам предлагают зарплату от 90 тысяч в месяц, но при хорошей работе можно увеличить свой доход до 200-300 тысяч рублей. Как говорится на официальном сайте клуба, девушки в основном работают полгода-год, поэтому постоянно требуются «свежие» лица.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, во время открытия клуба во Владивостоке работали девушки из других городов, которые, примерно, пробудут в приморской столице до октября. Именно поэтому дирекция заведения решила набрать девушек из Приморья.

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