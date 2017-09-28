Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой 14:32, 28 сентября Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой (Эксклюзив)
Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия 14:14, 28 сентября Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия
Политолог: Трамп 14:01, 28 сентября Политолог: Трамп "заигрался" с Северной Кореей
Новостная лента
Сентябрь, 28 четверг
14:45
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
14:45
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
14:38
Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:32
Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой Эксклюзив
14:26
Этап всероссийских соревнований по бейсболу прошел во Владивостоке Видео
14:14
Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия
14:01
Политолог: Трамп "заигрался" с Северной Кореей
13:56
Ученые: На Земле живет крыса-гигант
13:43
В Приморье в разы выросло производство мяса и круп
13:34
Двое злоумышленников в Приморье обогатились на квартирных кражах на 1,5 млн рублей
13:22
Автолюбитель насмерть сбил пенсионера в Приморье
13:10
Акварельный гимн Владивостоку создал Сергей Черкасов Фото
12:59
Почти тонна нелегальной красной икры конфискована в Приморье
12:50
Стало известно, сколько зарабатывают стриптизерши во Владивостоке Эксклюзив
12:43
Поздравляем всех учителей с праздником – С Днем учителя!
12:39
Современные противозмеиные сыворотки оказались бесполезными
12:27
Один из самых красивых ​маяков Басаргина отметил своё восьмидесятилетие Фото
12:15
«Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье
12:02
В Приморье разыскивается сбежавший осужденный Фото
11:50
Автомобилистка переломала ребра в аварии во Владивостоке Эксклюзив
11:39
Один из сильнейших мотогонщиков страны возвращается во Владивосток за победой
11:26
«Адмирал» разгромил в Риге местное «Динамо»
11:13
Вода на Шаморе не понравилась специалистам
11:01
Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения
10:50
Сотрудница больницы в Приморье заработала 1 млн рублей за два месяца на взятках
10:39
Приморье: Строительства больше - жилья меньше
10:27
Приморец во время конфликта зарезал своего знакомого
10:13
Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье
10:00
Приморский депутат: Набираем кредиты, чтобы достроить ​«Хаятт» Эксклюзив
09:49
Ученики автошкол Владивостока будут сдавать экзамены по-новому Фото
09:37
Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют Фото и Видео
09:24
Осужденные женщины в Приморье показали шоу Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4207 (146) от 28 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Стало известно, сколько зарабатывают стриптизерши во Владивостоке

Девушек-танцовщиц набирают в новый клуб города
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 22 сентября состоялось открытие первого мужского клуба, сообщает РИА VladNews.

В настоящее время дирекция нового ночного заведения набирает танцовщиц. Отметим, что новое место позиционирует себя как стриптиз-клуб. Корреспонденту агентства стало известно, что девушкам предлагают зарплату от 90 тысяч в месяц, но при хорошей работе можно увеличить свой доход до 200-300 тысяч рублей. Как говорится на официальном сайте клуба, девушки в основном работают полгода-год, поэтому постоянно требуются «свежие» лица.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, во время открытия клуба во Владивостоке работали девушки из других городов, которые, примерно, пробудут в приморской столице до октября. Именно поэтому дирекция заведения решила набрать девушек из Приморья. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
«Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье
12:15, 28 сентября 2017 «Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье

Жители села покупают хлебобулочную продукцию с сюрпризом

Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения
11:01, 28 сентября 2017 Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения

На Центральной пароводяной бойлерной будет проходиться ремонт

Приморье: Строительства больше - жилья меньше
10:39, 28 сентября 2017 Приморье: Строительства больше - жилья меньше

Почти половина жилого фонда отстраивается в частном секторе края

Ученики автошкол Владивостока будут сдавать экзамены по-новому
09:49, 28 сентября 2017 Ученики автошкол Владивостока будут сдавать экзамены по-новому

Неприятный сюрприз для будущих водителей

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
08:53, 28 сентября 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием

Все остальные рейсы выполняются по расписанию

Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения сегодня, 28 сентября
08:43, 28 сентября 2017 Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения сегодня, 28 сентября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня возможен дождь
08:36, 28 сентября 2017 Во Владивостоке сегодня возможен дождь

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления