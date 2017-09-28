Современные противозмеиные сыворотки оказались бесполезными

Чтобы от антидота был эффект, вам нужно находиться рядом с местом его выработки

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Молекулярный и эволюционный биолог Брайан Фрай (Brian Fry) из австралийского Университета Квинсленда проверил эффективность сывороток против яда змей, которые используются в Африке и Индии. Оказалось, что эффективность противоядия зависит не только от вида змеи, но и от популяции, поэтому средства от укусов одних и тех же змей, которые помогают в одних регионах, бесполезны в других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Результаты Фрай опубликовал в Toxicology Letters и передал изготовителям сывороток.

Способ производства противозмеиных сывороток не меняется уже третье столетие. Первым его предложил ученик Луи Пастера, французский ученый Альберт Кальметт. Извлеченный из желез ядовитого животного токсин вводится в кровь крупного млекопитающего – лошади или свиньи. Лошадиная или свиная иммунная система отвечает выработкой антител. Когда их концентрация достигает максимума, кровь собирают, очищают и получают сыворотку. Сегодня сыворотки делают от яда сразу нескольких видов, ведь пострадавший редко когда знает латинское название укусившей его змеи, но подход сохраняется тот же, что и при Кальметте: против яда змеи определенного вида дают сыворотку, содержащую антитела к яду другой змеи того же вида.

Изучая эволюцию ядовитых змей, Фрай отметил, что эти животные очень быстро приспосабливаются к новым условиям среды. Он предположил, что такая изменчивость может касаться и ядовитых желез. Другими словами, яд змеи может различаться не только от вида к виду, но и от популяции к популяции. Ученый решил проверить, влияет ли это на эффективность антител. Он собрал яд песчаных эф (род Echis) из Ганы, Индии, Кении, двух разных регионов Мали, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Сенегала. Укус всех этих змей вызывает свертывание крови и приводит к быстрой и мучительной смерти. Затем Фрай и его коллеги закупили четыре вида популярных противозмеиных сывороток: EchiTab-Plus-ICP, SAIMR Echis, которые делают из яда африканских змей, и Sii Polyvalent Anti-snake Venom Serum и Snake Venom Antiserum I.P. – из яда индийских гадюк и проверили влияние всех сывороток на свертываемость человеческой крови в присутствии ядов змей из разных регионов.

EchiTab-Plus-ICP (африканского происхождения) отлично остановил коагуляцю крови при контакте с ядами эф из Ганы, Нигерии, одного из двух регионов Мали и из Сенегала, но не оказал никакого воздействия на яд змей из других регионов и на всей территории Мали. Такие же результаты дали эксперименты с SAIMR Echis: он сработал против ядов кенийских и арабских гадюк, а также змей из одной части Мали, чуть хуже – против ядов из Ганы, Нигерии и другой части Мали, и совсем не остановил свертывание крови под действием ядов змей из других регионов.

В инструкции к препарату указано, что он эффективен против яда гадюки Echiscarinatus, но в экспериментах Фрая он сработал только против змей этого вида родом из Африки, а против яда змей индийских популяций оказался бесполезен. Sii Polyvalent Anti-snake Venom Serum сработала только против яда пакистанских гадюк, а Snake Venom Antiserum I.P. не прекратила коагуляцию крови ни в одном случае.

Результаты Фрай передал изготовителям антидотов. Те немедленно отреагировали: обещали начать делать новые, более эффективные сыворотки. Компания SAVP, выпускающая SAIMR Echis, уже обязалась изменить маркировку – указать регионы, в которых сыворотка эффективна. Сотрудники института Clodomiro Picado, которые работают над EchiTab-Plus-ICP, сообщили, что уже приступили к универсализации своего препарата. Производители индийских препаратов отреагировали острее, заявив, что тестировать эффективность индийских противоядий на яде африканских змей некорректно. Однако африканские аптеки закупают антидоты индийского производства, а это ставит под угрозу человеческие жизни, утверждает Фрай.