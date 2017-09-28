«Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье 12:15, 28 сентября «Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье
В Приморье разыскивается сбежавший осужденный 12:02, 28 сентября В Приморье разыскивается сбежавший осужденный (Фото)
Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения 11:01, 28 сентября Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения
Новостная лента
Сентябрь, 28 четверг
12:46
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
12:46
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
12:39
Современные противозмеиные сыворотки оказались бесполезными
12:27
Один из самых красивых ​маяков Басаргина отметил своё восьмидесятилетие Фото
12:15
«Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье
12:02
В Приморье разыскивается сбежавший осужденный Фото
11:50
Автомобилистка переломала ребра в аварии во Владивостоке Эксклюзив
11:39
Один из сильнейших мотогонщиков страны возвращается во Владивосток за победой
11:26
«Адмирал» разгромил в Риге местное «Динамо»
11:13
Вода на Шаморе не понравилась специалистам
11:01
Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения
10:50
Сотрудница больницы в Приморье заработала 1 млн рублей за два месяца на взятках
10:39
Приморье: Строительства больше - жилья меньше
10:27
Приморец во время конфликта зарезал своего знакомого
10:13
Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье
10:00
Приморский депутат: Набираем кредиты, чтобы достроить ​«Хаятт» Эксклюзив
09:49
Ученики автошкол Владивостока будут сдавать экзамены по-новому Фото
09:37
Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют Фото и Видео
09:24
Осужденные женщины в Приморье показали шоу Фото
09:12
Приморец получил должность в Кремле
08:53
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
08:43
Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения сегодня, 28 сентября Адреса
08:36
Во Владивостоке сегодня возможен дождь
08:22
По упрощенному визовому режиму в Приморье въехали свыше 900 иностранцев
07:15
Гороскоп на 28 сентября
06:30
Танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке ждет участников
05:11
Первореченский район Владивостока готовится к юбилею
04:09
Глобальное потепление ведет к холодным зимам, - ученые
03:42
Конец света наступит в течение 7 лет - нумеролог
02:28
В России доля автомобилей российской сборки увеличилась до 82,2%
01:34
Соцсеть Facebook в Росси в 2018 году могут заблокировать
00:03
Индексация военных пенсий с 1 октября 2017: повышение пенсий, последние новости
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4207 (146) от 28 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Современные противозмеиные сыворотки оказались бесполезными

Чтобы от антидота был эффект, вам нужно находиться рядом с местом его выработки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Молекулярный и эволюционный биолог Брайан Фрай (Brian Fry) из австралийского Университета Квинсленда проверил эффективность сывороток против яда змей, которые используются в Африке и Индии. Оказалось, что эффективность противоядия зависит не только от вида змеи, но и от популяции, поэтому средства от укусов одних и тех же змей, которые помогают в одних регионах, бесполезны в других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Результаты Фрай опубликовал в Toxicology Letters и передал изготовителям сывороток.

Способ производства противозмеиных сывороток не меняется уже третье столетие. Первым его предложил ученик Луи Пастера, французский ученый Альберт Кальметт. Извлеченный из желез ядовитого животного токсин вводится в кровь крупного млекопитающего – лошади или свиньи. Лошадиная или свиная иммунная система отвечает выработкой антител. Когда их концентрация достигает максимума, кровь собирают, очищают и получают сыворотку. Сегодня сыворотки делают от яда сразу нескольких видов, ведь пострадавший редко когда знает латинское название укусившей его змеи, но подход сохраняется тот же, что и при Кальметте: против яда змеи определенного вида дают сыворотку, содержащую антитела к яду другой змеи того же вида.

Изучая эволюцию ядовитых змей, Фрай отметил, что эти животные очень быстро приспосабливаются к новым условиям среды. Он предположил, что такая изменчивость может касаться и ядовитых желез. Другими словами, яд змеи может различаться не только от вида к виду, но и от популяции к популяции. Ученый решил проверить, влияет ли это на эффективность антител. Он собрал яд песчаных эф (род Echis) из Ганы, Индии, Кении, двух разных регионов Мали, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Сенегала. Укус всех этих змей вызывает свертывание крови и приводит к быстрой и мучительной смерти. Затем Фрай и его коллеги закупили четыре вида популярных противозмеиных сывороток: EchiTab-Plus-ICP, SAIMR Echis, которые делают из яда африканских змей, и Sii Polyvalent Anti-snake Venom Serum и Snake Venom Antiserum I.P. – из яда индийских гадюк и проверили влияние всех сывороток на свертываемость человеческой крови в присутствии ядов змей из разных регионов.

EchiTab-Plus-ICP (африканского происхождения) отлично остановил коагуляцю крови при контакте с ядами эф из Ганы, Нигерии, одного из двух регионов Мали и из Сенегала, но не оказал никакого воздействия на яд змей из других регионов и на всей территории Мали. Такие же результаты дали эксперименты с SAIMR Echis: он сработал против ядов кенийских и арабских гадюк, а также змей из одной части Мали, чуть хуже – против ядов из Ганы, Нигерии и другой части Мали, и совсем не остановил свертывание крови под действием ядов змей из других регионов.

В инструкции к препарату указано, что он эффективен против яда гадюки Echiscarinatus, но в экспериментах Фрая он сработал только против змей этого вида родом из Африки, а против яда змей индийских популяций оказался бесполезен. Sii Polyvalent Anti-snake Venom Serum сработала только против яда пакистанских гадюк, а Snake Venom Antiserum I.P. не прекратила коагуляцию крови ни в одном случае.

Результаты Фрай передал изготовителям антидотов. Те немедленно отреагировали: обещали начать делать новые, более эффективные сыворотки. Компания SAVP, выпускающая SAIMR Echis, уже обязалась изменить маркировку – указать регионы, в которых сыворотка эффективна. Сотрудники института Clodomiro Picado, которые работают над EchiTab-Plus-ICP, сообщили, что уже приступили к универсализации своего препарата. Производители индийских препаратов отреагировали острее, заявив, что тестировать эффективность индийских противоядий на яде африканских змей некорректно. Однако африканские аптеки закупают антидоты индийского производства, а это ставит под угрозу человеческие жизни, утверждает Фрай.

Похожие новости
МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете
03:04, 27 сентября 2017 МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете

Таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок

Владивостокцев учат предохраняться
17:06, 26 сентября 2017 Владивостокцев учат предохраняться

Во всем мире сегодня отмечают День контрацепции

Антрополог рассказал, чем отличались маленькие неандертальцы от современных детей
14:34, 26 сентября 2017 Антрополог рассказал, чем отличались маленькие неандертальцы от современных детей

Как выяснилось, отличия были минимальны

В октябре в Приморье состоится «горячая линия» по гриппу и ОРВИ
11:02, 26 сентября 2017 В октябре в Приморье состоится «горячая линия» по гриппу и ОРВИ

Специалисты будут отвечать на вопросы граждан в течение двух недель

Прививки от гриппа сделали уже 15,5% приморцев
10:26, 26 сентября 2017 Прививки от гриппа сделали уже 15,5% приморцев

Для эффективности иммунопрофилактики необходимо обеспечить не менее 40% населения края

Губная помада портит зубы, - ученые
01:29, 26 сентября 2017 Губная помада портит зубы, - ученые

Специалисты провели исследование

Склонность к изменам связали с формой лица
17:44, 25 сентября 2017 Склонность к изменам связали с формой лица

Речь не о романтических связях, а о беспорядочном сексе