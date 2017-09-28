Акварельный гимн Владивостоку создал Сергей Черкасов

Заслуженный художник открывает новую выставку

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 сентября в «Новой галерее» на Семеновской, 9в откроет новую выставку заслуженный художник Сергей Черкасов, сообщает РИА VladNews. На этот раз маэстро представит публике только акварели с видами Владивостока – 35 листов.

Семеновская улица и Эгершельд, дворики Миллионки и уголки Корейской слободы, пристань на Моргородке, железнодорожный вокзал и палуба «Паллады» - вот те места, на которые Сергей Черкасов предлагает зрителям взглянуть под своим, особым углом зрения… На его акварелях нет новостроек, торговых центров и многоэтажек. Есть Владивосток в своем лучшем образе – уникальный город, где соединяются Европа и Азия, море и небо…

«Я не обращаю внимания на новострой, просто как бы вычленяю его, - рассказал Сергей Михайлович корреспонденту РИА VladNews. – Ну зачем он мне? В нем нет – пока, возможно – истории, нет ничего притягательного. То ли дело Миллионка, та же Голубиная падь… А как люблю Моргородок писать! Там дух настоящий, никакого дешевого блеска и гламура. Я работал год акварелью. Ничем другим не занимался, решил – акрил и холст пока оставлю. Делал эскизы, рисовал с натуры – с этюдником все любимые места в городе исходил… Вот так и писал – и осенью, и зимой, и весной, и летом…

Акварель – это особый настрой, это работа, которую надо делать на одном дыхании… Что-то прямо с натуры, а что-то по наброскам…».

Итогом годовой работы стали более 70 акварельных листов, из которых Сергей Михайлович покажет зрителям более 30 лучших.