В Приморье разыскивается сбежавший осужденный

Полиция просит помощи в розыске сбежавшего

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивается обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража) гражданин 1988г., который совершил побег из-под стражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На розыск обвиняемого ориентирован личный состав полиции и войск Национальной гвардии.

Приметы разыскиваемого: На вид около 30 лет, рост 168-170 см, на лице легкая небритость. Одет в спортивный костюм серого цвета, по бокам цветные вставки, кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией, способствующей установлению местонахождения разыскиваемого, сообщить в межмуниципальный МВД России «Арсеньевский» по телефонам: 4-45-06, 4-48-65 или 102.