Женщина не справилась с управлением - и авто вылетело на встречку

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

53-летняя автомобилистка переломала ребра в аварии во Владивостоке: по предварительным данным, женщина не справилась с управлением - и автомобиль Mitsubishi Pajero Mini вылетел на встречку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, лобовое столкновение произошло в 08:40 в районе дома №98 по улице Днепровской. Известно, что внедорожник двигался со стороны Выселковой в сторону Камской. Произошло столкновение с двигавшимся навстречу грузовиком Nissan Diesel Condor (двигался под управлением мужчины 1989 года рождения).

Автомобилистка получила перелом трех ребер справа, госпитализирована в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

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