Один из сильнейших мотогонщиков страны возвращается во Владивосток за победой

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Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Уже завтра во Владивостоке пройдёт мотогонка «На пределе». В числе участников в этом году один из сильнейших гонщиков России Давид Леонов. В 2015 году спортсмен уже участвовал во владивостокской гонке «На пределе». По словам пилота, тогда победить ему помешали проблемы с навигатором. В преддверии гонки-реванша Давид Леонов рассказал, как готовится к гонкам и что для него значит быть «на пределе», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

- Давид, что запомнилось больше всего с гонки 2015 года?

- Рельеф меня просто потряс подъёмами и спусками, да и вообще, в гонках с такой протяжённостью я практически не ездил (за два дня спортсмены преодолевают порядка 200 км. – прим. авт.). Это очень сложная трасса и очень интересная. Местным гонщикам, конечно, проще, они накатаны по своим горам. Если бы не проблемы с навигатором, я бы, может, и выиграл в 2015-м, но мне было непросто ехать. Отмечу, что в экстрим-эндуро у гонщиков из Приморья, высокий уровень, это конкурентоспособные и опытные ребята.

- Гонка состоит из двух частей – пролог, который проходит трассе с искусственно созданными препятствиями и внедорожная часть - по природному рельефу. От чего вы получаете больше удовольствия?

- Есть задача, есть гонка, нужно ехать. И здесь не важно, любишь ты это или нет. Скажу честно, горы я не люблю, потому что не очень по ним накатан, но спокойно к ним отношусь. Я люблю пролог, так называемый, эндуро-кросс, вот это мне очень нравится.

- Что важнее для мотогонщика – знать трассу или иметь хорошую физическую подготовку?

- Бесспорно, физическая подготовка играет большую роль, но не такую, как накат на мотоцикле и прикат к разным трассам, к разному рельефу, грунту, лесу. С хорошей физ. подготовкой ты, конечно, можешь везти мотоцикл на себе, но, имея опыт проезда по разным трассам, ты можешь больше отдыхать по ходу дистанции и легче преодолевать трудности. Но, опять же, одно без другого невозможно. Я много тренируюсь на мотоцикле, езжу на время, отрабатываю элементы, но, конечно, есть тренировки в тренажёрном зале с тренером. Если я дома, то я бегаю. Вчера с собакой пробежали 10 километров.

- Для того чтобы приехать во Владивосток, вы пропустили гонку в Турции…

- Да, это важная для меня гонка, но я рад, что еду во Владивосток, я тут ещё не выигрывал!

- Гонка называется « На пределе», вспомните момент, когда Вы в последний раз были на пределе?

- Была гонка в Австрии. В начале гонки я повредил тормозной диск передний, и мне пришлось ехать и спуски, и подъёмы без переднего тормоза. Это было очень сложно. К концу гонки не было сил вообще! Ехал и говорил себе, что до финиша нужно доехать, финиш – это обязательная часть гонки.

Напомним, гонка «На пределе» возьмёт старт на «Примринге» завтра, 29 сентября, в 16.00. Пролог, пожалуй, самый красивый этап соревнования: спортсмены ещё полны сил, а препятствия заставляют выкладываться по максимуму. Кстати, эту трассу несколько недель строили специально для гонки «На пределе». Для удобства зрителей на трассе пролога организованы точки обзора, где зрители с комфортом смогут наблюдать за прохождением сложных, но зрелищных участков. По результатам пролога будет определён порядок старта участников в основной, внедорожной части гонки. В субботу утром пилоты стартуют от гостиницы «Русь» и финишируют уже вечером на комплексе отдыха «Маяк», откуда в воскресенье отправятся в заключительную часть соревнования. Финишируют спортсмены в районе улицы Лесной, на Заре. Вход на соревнования бесплатный.