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Фоторепортажи

Один из самых красивых ​маяков Басаргина отметил своё восьмидесятилетие

Корреспондент РИА VladNews побывал на маяке
Фото: Ольга Васик, РИА VladNews Фото: Ольга Васик, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Маяк Басаргина — один из самых красивых в Приморском крае, один из неофициальных символов Владивостока. Когда-то маяк был деревянным, потом металлическим, а теперь здесь стоит бетонная башня, выкрашенная в традиционные белый и красный цвета.

Маяк — одно из самых живописных мест города. Маяк является закрытой, охраняемой территорией, попасть на него для горожан проблематично. Уже больше 10 лет на маяке живет смотритель маяка Алексей Степков, его жена Оксана и дочь Даша. 27 сентября именно они принимали поздравления! 

Корреспондент РИА VladNews побывал на маяке и подготовил небольшой фоторепортаж о маяке и его окрестностях.

Автор фоторепортажа: Ольга Васик, РИА VladNews

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