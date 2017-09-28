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Спорт

«Адмирал» разгромил в Риге местное «Динамо»

«Моряки» победили 2:5 и подняли на одну строчку в турнирной таблице
Фото: hcadmiral.ru/ Фото: hcadmiral.ru/
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Второй раз в нынешнем сезоне владивостокский «Адмирал» одержал победу на выезде. В 15-ом туре Континентальной хоккейной лиги «моряки» играли в Риге и разгромили местное «Динамо». Латышский клуб является аутсайдером чемпионата, поэтому на эту встречу настраивался как на последний и решительный бой, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Хозяева Дворца спорта столицы Латвии прямо со стартового свистка бросились в атаку на ворота нашего голкипера Игоря Бобкова. Отбившись от стартового двухминутного натиска хозяев, «моряки» открыли счет. Да, помог рикошет от клюшки рижского защитника, но, когда-то должно было подфартить и нам. Шайбу записали на имя приморского нападающего Вадима Краснослободцева, который бросал от борта.

Затем, отбившись в меньшинстве, «Адмирал» забил в большинстве. Словенский легионер «Адмирала» Роберт Саболич точно пробил в створ ворот со стороны правого круга вбрасывания – 0:2.

Во втором периоде было много нарушений правил и удалений. Обе команды по три раза играли в большинстве, а приморцы 32 секунды даже имели преимущество в виде двух игроков. Однако единственная шайба в этом 20-минутном отрезке была заброшена в равных составах. Наш нападающий Владимир Бутузов красивым щелчком попал в дальний угол ворот хозяев.

В середине третьего периода владивостокский спортсмен Владимир Ткачев довел счет до разгромного - 0:4. Казалось, что рижане смирились с очередным поражением и «морякам» достанется победа с сухим счетом. Однако сумели дважды забросить шайбы в ворота Игоря Бобкова всего за 29 секунд, и возродили интригу в матче. В этом игровом отрезке наши хоккеисты сконцентрировались и больше к своим воротам соперника не подпускали.

Точку в этом матче поставил нападающий «Адмирала» Дамир Жафяров, поразивший пустые ворота рижан на последней минуте встречи.

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