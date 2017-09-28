Один из районов Владивостока останется без горячего водоснабжения

На Центральной пароводяной бойлерной будет проходиться ремонт

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Ленинский район Владивостока останется без горячего водоснабжения со 2 по 10 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДГК». Отключение водоснабжения будет произведено в связи с ремонтными работами на Центральной пароводяной бойлерной для подготовки оборудования перед осенне-зимним периодом.

Со 2 октября по 10 октября ГВС будет отсутствовать по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова: 3, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 56, 56а, 56б, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72; 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г; 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38,

Баляева: 21, 23, 25, 27у, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56; 58, 60, 62, 64;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4у; 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26,

Владикавказская: 1, 5;

Горийская: 1, 4;

Громова: 4, 6, 8; 10, 12,

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8; 11, 12, 13, 15, 17, 23,

Котельникова: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8; 13, 15, 17, 21;

Ладыгина: 2; 4, 5, 9, 9/1; 11, 13, 15, 17, 19,

Луговая: 48, 50, 50а, 50в, 52, 52а, 52б, 52в, 52л, 54, 55, 55а, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Марченко: 15, 32

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17,19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 11, 12б, 13,

Сабанеева: 11, 13, 15, 15а, 16, 18, 19, 21, 23, 8; 22, 22у, 24;

Сельская: 1, 3а, 3в, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 10а, 12,

Спиридонова: 15, 34, 42, 44;

Стрелковый: 22а;

Стрелочная: 39;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7 13, 19, 21,

Шепеткова: 60.

Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить город к предстоящему отопительному сезону.