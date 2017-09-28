Вода на Шаморе не понравилась специалистам

Роспотребнадзор продолжает мониторинг вод поверхностных водоемов края

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в Приморье проведен отбор 78 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 63 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 14 проб – санитарно-химическим, 5 проб – паразитологическим и 12 проб – вирусологическим показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росспотребнадзора.

Из 52 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 9 пробах регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам. Превышение нормативов по данному показателю зарегистрированы во Владивостоке - на станции Чайка, а также в бухтах Лазурная и Кетовая. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на этих территориях не обнаружены.

В двух пробах из четырнадцати регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (Артем: бухты Муравьиная и Художников).

Все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.