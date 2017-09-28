Сотрудница больницы в Приморье заработала 1 млн рублей за два месяца на взятках

Злоумышленница задержана

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Следователями в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница». Она подозревается в получение взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года подозреваемая организовывала в отделение профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.

В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства подозреваемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн. рублей и 40 тыс. долларов США.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.