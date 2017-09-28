Приморье: Строительства больше - жилья меньше

Почти половина жилого фонда отстраивается в частном секторе края

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье в первые восемь месяцев текущего года объем работ в строительстве, выполненный орга­низациями всех форм собственности, составил 29,8 миллиарда рублей, что на 8% больше января-августа 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

Введены жилые дома общей площадью 199,6 тысячи квадратных метров (на 21% меньше аналогичного периода 2016 года), из них гражданами было построено 93,4 тысячи квадратных метров жилья (47% ввода жилья по региону). Ввод жилья населением по сравнению с январем-августом 2016 года снизился на 21%.