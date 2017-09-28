Приморец во время конфликта зарезал своего знакомого

Раскрыть преступление могла служебная собака

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя села Халкидон, который сообщил, что на улице обнаружен раненый, не подающий признаков жизни мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в состав которой входили инспектор –кинолог со служебной собакой по кличке Рысь.

Установлено, что в одном из частных домов на улице Новая между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес своему оппоненту не совместимые с жизнью ножевые ранения и скрылся с места происшествия.

Для проработки следа подозреваемого сотрудники полиции применили собаку. Через 30 метров от места происшествия немецкая овчарка вывела полицейских ко двору дома, в котором находился 25-летний местный житель, который в отделе полиции дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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