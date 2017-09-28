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Политика и экономика

Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье

На их оплату жители края тратят более четверти всех своих расходов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В январе-августе 2017 года населению Приморского края оказано платных услуг на 94,2 миллиарда рублей, или на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата

28% этих расходов уходит на оплату услуг ЖКХ, 21% - транспортных, 12% - телекоммуникационных, 8% - медицинских.

Услуг бытового характера оказано на 7% больше, чем в первые восемь месяцев 2016 года. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (48%), парикмахерские, а также ремонт и строительство жилья и других построек (по 12%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектроники, бытовых машин и приборов (4%), ремонт, окраску и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, фото- и кинолабораторий, прокат (по 3%).

На долю физических лиц приходилось более 50% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

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