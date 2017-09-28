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Фоторепортажи

Осужденные женщины в Приморье показали шоу

Фестиваль спорта прошел в ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В масштабном костюмированном представлении и флешмобах, которыми завершилась летняя Спартакиада, на плацу учреждения приняли участие около 400 осужденных женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В рамках летней Спартакиады в течение двух месяцев осужденные женщины соревновались в беге, прыжках в длину, метании мяча, дартс, а также по волейболу, скиппингу и настольному теннису.

Завершающим мероприятием стал спортивный фестиваль, в котором приняли участие не только участники соревнований, но и женщины с ограниченными возможностями.

Динамичные картинки яркого шоу сменяли одну за другой на плацу учреждения. Открыли праздник спорта выступления барабанщиц и флэшмоб «Мы любим Россию». Три коробки женщин в костюмах национального триколора путем нескольких перестроений составили и сымитировали развевающийся флаг России. Далее на плацу в сопровождении танцовщиц появился двадцатиметровый красочный дракон, изготовленный специально к празднику. Потом – подвижная радуга из многометровых полотен, превратившаяся в цветик-семицветик, олимпийские кольца из разноцветных шаров, спортивные танцы и театрализованный выход участников для торжественного награждения.

Кубки и сладкие призы победителям вручил врип начальника ГУФСИН Дмитрий Обломий.

Подобные мероприятия - это не только яркий праздник, но и серьезный этап воспитательной работы, которую ежедневно проделывают сотрудники учреждения. Вовлекая женщин в культурно-массовые и спортивные мероприятия, они организуют занятость свободного времени, программируют осужденных на позитивное мышление, здоровый образ жизни, проявляют в них творческие способности и таланты.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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