Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения сегодня, 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 28.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 28.09.2017 - 18:00
Причина отключения: 28.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Мысовая, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 15а, 22/802-22/8012, 22, /3.
Садгородская, 21.
Дата начала: 28.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 28.09.2017 - 16:00
Причина отключения: 28.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Мордовцева, 8/4.
Семеновская, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Дата начала: 28.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 28.09.2017 - 13:00
Причина отключения: 28.09.2017 Ремонтные работы
Адреса:
Амудсена 8, 10,
Байдукова 1-6,
Белякова 5а, 7а,
Енесейская 1-10, 28а, 28б, 30, 32, 55,
Каспийская 1-15, Кирова 5-31, 16-34, 112, 116,
Магнитогорская,
Обручева 1-15,
пр-т 100 лет Вл-ку 145-155,
Русская 11а, 15-19а,
Чапаева 4-26,
Чкалова 6-30б, 11б, 17.