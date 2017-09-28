Во Владивостоке сегодня возможен дождь

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 сентября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+17°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске облачно, слабый дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +13…+15 °С.



В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура +15…+17°С.