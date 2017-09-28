Приморский депутат: Набираем кредиты, чтобы достроить ​«Хаятт»

Отставание сроков госпрограмм в крае - это срыв наказов Путина...

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал дефицит регионального бюджета, который горячо обсуждался накануне сентябрьской сессии краевого парламента.

"Дефицит бюджета приближается к колоссальной сумме в 10 миллиардов рублей. Набираем кредиты, чтобы достроить "Хаятт". А на чем экономят? На жилье для сирот, на расселении из ветхого жилья, на школе в Рощино - ее все не могут достроить. Причем там идет софинансирование из федерального бюджета. И если мы сейчас не достроим эту школу, не расселим людей из ветхого жилья и детей-сирот, то из бюджета края будут платить штрафные санкции - 30% от суммы контракта в бюджет страны. Это неправильно. Вот почему фракция КПРФ голосовала против такого распределения бюджета", - сказал Ищенко, отметив, что "отставание от выполнения госпрограмм - прямое невыполнение наказов президента со стороны администрации Миклушевского. И прямое доказательство неспособности вести надлежащим образом хозяйственную деятельность на территории края".