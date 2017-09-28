По упрощенному визовому режиму в Приморье въехали свыше 900 иностранцев

Для получения такой визы иностранному гражданину необходимо заполнить заявление на специализированном сайте МИД России

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

С августа текущего года граждане 18 государств могут въехать через пункты пропуска государственной границы Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, по новому упрощенному визовому режиму (электронной визе), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Для получения такой визы иностранному гражданину необходимо заполнить заявление на специализированном сайте МИД России в сети Интернет не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию.

Оформление производится без консульского сбора в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток.

По электронной визе можно приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта. С 1 августа 2017 года по электронной визе можно въехать в Российскую Федерацию через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет вдвое больше.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по упрощенному визовому режиму через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток, имеют право на свободу передвижения в пределах территории субъекта Российской Федерации, в который осуществлен въезд, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством.

Отметим, что с использованием электронной визы на сегодняшний день в Приморье въехали 900 граждан из 7 стран мира.