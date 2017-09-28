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Общество

Глобальное потепление ведет к холодным зимам, - ученые

Арктика остается одним из самых стремительно разогревающихся регионов на планете
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Ученые пришли к выводам, что продолжающееся потепление Арктики ведет к разрушению зимних циклонов, которые удерживали холодный воздух у полюса, – и зимы становятся лишь холоднее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Зимние заморозки последних лет то и дело заставляют встрепенуться тех, кто отрицает не только роль человека в глобальном потеплении, но и сам – вполне очевидный – факт климатических изменений. Впрочем, несколько дней сильных холодов не в силах переломить длительную тенденцию к росту температуры – и, более того, могут быть с ними связаны.

На это указывает работа Марлен Кречмер (Marlene Kretschmer) и ее коллег-климатологов из Германии и США, представленная в Bulletin of the American Meteorological Society. Коротко о ней рассказывает пресс-релиз Потсдамского института изучения климатических изменений.

Дело в том, что Арктика остается одним из самых стремительно разогревающихся регионов на планете. Быстрое сокращение ледяного покрова, который прежде изолировал океан и отражал заметную часть солнечных лучей, лишь придает потеплению дополнительное ускорение. Нагреваясь, вода нагревает воздух и потоки тепла достигают стратосферы.

С другой стороны, стратосфера остается весьма холодной, особенно в приполярных областях. Прежде этот холодный воздух не так сильно воздействовал на другие регионы. В течение всей зимы он заперт мощными и стабильными ветрами, образующими крупномасштабные циклоны полярных вихрей, которые поднимаются в стратосферу на высоту в десятки километров, накапливая холод.

Однако Марлен Кречмер и ее соавторы показали, что тепло нагревающихся океанов вызывает ослабление этих вихрей, позволяя морозному воздуху зимой накрывать Европу и Россию – с чем ученые и связывают сильные холода, которые в последние годы случались у нас в зимние месяцы. Более того, в Западной Сибири это привело к тому, что средние температуры зимой стали даже ниже, чем прежде, несмотря на продолжающееся глобальное потепление.

Средняя температура в Северном полушарии в 2001-2011 гг. в сравнении с 1970–2000 гг. Бросается в глаза стремительное потепление в пределах полярного круга / ©climate.gov, NOAA ESRL.

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