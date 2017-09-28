В России доля автомобилей российской сборки увеличилась до 82,2%

В сравнении с прошлым годом это больше на 2,5%

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Доля автомобилей отечественной сборки на российском рынке увеличилась до 82,2%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В сравнении с прошлым годом это больше на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводили аналитики агентства «Автостат». Как заявили в агентстве, за всю историю авторынка это максимальная доля машин отечественной сборки на внутреннем рынке РФ .



Известно, что в 2008 году доля легковых авто российского производства на национальном рынке составляла 44,3%, а в 2012-м - 64,1%.



Как сказал глава «Автостата» Сергей Целиков, все ключевые игроки на сегодняшний день имеют в России собственное производство, льготный режим промсборк и другие преференции.



Наряду с этим курс рубля, который опустился ко многим мировым валютам, сделал импорт автомобилей менее выгодным, отметил Целиков.