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Политика и экономика

Соцсеть Facebook в Росси в 2018 году могут заблокировать

Социальная сеть не является уникальным сервисом
Фото: gazeta.ru Фото: gazeta.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в следующем году прекратить работу компании Facebook в России, если она не исполнит закон о персональных данных. Это значит, что все сведения о российских пользователях нужно будет перенести на хранение в центры на территории РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Напомним, закон «О персональных данных», который вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года, обязывает российские и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

Как отметил Жаров, закон обязателен для всех, поэтому соблюдать его должны все компании, работающие в России.

Он также добавил, что соцсеть Facebook, которая имеет значительное количество пользователей из РФ, не является уникальным сервисом - есть и другие подобные ресурсы.

Он также добавил, что в нынешнем году проверка соцсети Facebook не запланирована, однако в 2018 году она может быть проведена.

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