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Спорт

Танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке ждет участников

Конкурс пройдет в три этапа
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Популярный городской конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017» в этом году вновь собирает молодежь – заявку на участие в конкурсе можно подать до 30 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В конкурсе «Стартинейджер-2017» могут принять участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы.

Конкурс пройдет в три этапа: «Приём заявок», «Обучение», «Финал». В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши. Возраст участников на момент проведения конкурса – от 13 до 18 лет.

За время подготовки к финалу конкурса «Стартинейджер-2017» ребятам предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов (в формате лектория «We Can Dance») по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru (в теме письма указать «Стартин-2017_заявка, школа №»). Заявка прилагается. Подробности можно узнать по телефону 8-924-235-25-46.

Танцевальный лекторий «We Can Dance», представляющий собой серию бесплатных образовательных семинаров для школьников и педагогов-организаторов, будет работать с 1 октября по 10 декабря. Он будет организован при поддержке администрации города Владивостока в рамках подготовки к городскому танцевальному конкурсу «Стартинейджер-2017».

Принять участие в танцевальном лектории приглашаются по 1-3 представителя от каждой школы города в возрасте от 13 лет и старше. За участие капитанов команд во всех сборах и мастер-классах командам будут начислены дополнительные баллы в финальной ведомости конкурса «Стартинейджер-2017».

Местом проведения семинаров станет танцевальная студия «Пластик-А» в Краевом доме молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Для участия обязательна предварительная запись у куратора фестиваля «Стартинейджер-2017» Максима Будянского. Контактный телефон: 8-924-235-25-46. Первое практическое занятие состоится 1 октября с 11 до 13 часов. Тема встречи: «Что такое хореография или как грамотно и эффективно создавать танцевальные номера?».

Напомним, проект «We Can Dance» поддержала администрация Владивостока, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» проект получил премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тыс. рублей.

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