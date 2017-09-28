Индексация военных пенсий с 1 октября 2017: повышение пенсий, последние новости

Власти пока так и не дали однозначного ответа на вопрос

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Военные пенсионеры надеются на то, что с 1 октября их пенсии проиндексируют на 2%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Но власти пока так и не дали однозначного ответа на вопрос, будет ли еще одна индексация военных пенсий в этом году. До 1 октября осталось не так уж и много времени. А никаких нормативных актов, регулирующих эту индексацию, принято не было. Так что надежда на то, что с 1 октября будет индексация военных пенсий пройдет, тает на глазах.



Ранее власти заявляли, что октябрьская индексация зависит от наполнения бюджета. Но судя по тому, что правительство продолжает говорить о необходимости экономить бюджетные средства, ресурсов для дополнительных расходов явно сейчас нет.

В правительстве отмечают, что в этом году военные пенсии уже индексировали два раза: в феврале (5,4%) и марте (0,38%). Военные пенсионеры настаивают на то, что их пенсии даже после этих индексаций выросли незначительно.





В ходе на «Прямой линии с президентом» глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос возвращения индексации пенсий в октябре требует детального изучения.



Напомним, в последний раз пенсии в октябре индексировали в 2015 году. А потом данную индексацию заморозили. Военные пенсионеры ожидают, что эту индексацию им вернут.



Отметим, военные пенсии в России получают те люди, которые прослужили не менее 20 лет в структурах Миноборны и прочих силовых ведомств. Это довольно большая прослойка населения. Сумма пенсий военнослужащих в 2017 году регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, согласно которым предусмотрены различные механизмы начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и многих других факторов.



Власти обещают вернуться к рассмотрению индексации военных пенсий на 2% ежегодно после того как экономическая ситуация в стране стабилизируется. Вернут ли обязательную индексацию военных пенсий в 2018 году пока сказать сложно.