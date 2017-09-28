Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского 17:36, 27 сентября Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского
Бабье лето покинуло Приморье 17:16, 27 сентября Бабье лето покинуло Приморье
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко 16:54, 27 сентября ​Приморский военный эксперт: До войны недалеко (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 28 четверг
00:47
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
00:03
Индексация военных пенсий с 1 октября 2017: повышение пенсий, последние новости
Сентябрь, 27 среда
23:23
На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог
22:37
Во Владивостоке на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Фрунзенского района
21:26
На улице Светланской во Владивостоке укладывают нижний слой асфальтового покрытия Фото
20:19
Владивостокская школа «Управдом» начинает новый учебный сезон
19:23
Обитателей владивостокского СИЗО лишили «комфортного досуга» Фото
19:04
Премия «Есть за что!»: заявки принимаются до 30 сентября
18:32
Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми
18:01
В Приморье упорядочат деятельность добровольных дружинников
17:49
Приморских фермеров лишили меда
17:38
Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов
17:36
Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского
17:27
Подозрительные яйца и селедка с мусором обнаружены в Приморье
17:16
Бабье лето покинуло Приморье
17:03
Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей Фото
16:54
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко Эксклюзив
16:45
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
16:32
Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:19
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
16:09
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:06
Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда Эксклюзив
16:06
В Приморье разыскивают рыбака
15:53
В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Фото
15:41
911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4207 (146) от 28 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Индексация военных пенсий с 1 октября 2017: повышение пенсий, последние новости

Власти пока так и не дали однозначного ответа на вопрос
Фото: 2018god.net Фото: 2018god.net
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Военные пенсионеры надеются на то, что с 1 октября их пенсии проиндексируют на 2%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Но власти пока так и не дали однозначного ответа на вопрос, будет ли еще одна индексация военных пенсий в этом году. До 1 октября осталось не так уж и много времени. А никаких нормативных актов, регулирующих эту индексацию, принято не было. Так что надежда на то, что с 1 октября будет индексация военных пенсий пройдет, тает на глазах.

Ранее власти заявляли, что октябрьская индексация зависит от наполнения бюджета. Но судя по тому, что правительство продолжает говорить о необходимости экономить бюджетные средства, ресурсов для дополнительных расходов явно сейчас нет.
В правительстве отмечают, что в этом году военные пенсии уже индексировали два раза: в феврале (5,4%) и марте (0,38%). Военные пенсионеры настаивают на то, что их пенсии даже после этих индексаций выросли незначительно.


В ходе на «Прямой линии с президентом» глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос возвращения индексации пенсий в октябре требует детального изучения.

Напомним, в последний раз пенсии в октябре индексировали в 2015 году. А потом данную индексацию заморозили. Военные пенсионеры ожидают, что эту индексацию им вернут.

Отметим, военные пенсии в России получают те люди, которые прослужили не менее 20 лет в структурах Миноборны и прочих силовых ведомств. Это довольно большая прослойка населения. Сумма пенсий военнослужащих в 2017 году регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, согласно которым предусмотрены различные механизмы начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и многих других факторов.

Власти обещают вернуться к рассмотрению индексации военных пенсий на 2% ежегодно после того как экономическая ситуация в стране стабилизируется. Вернут ли обязательную индексацию военных пенсий в 2018 году пока сказать сложно. 

Похожие новости
Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов
17:38, 27 сентября 2017 Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов

Депутаты региона рассмотрели в первом чтении поправки в Избирательный кодекс края

«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:09, 27 сентября 2017 «Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского

Президент снова начал увольнять глав регионов

Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:52, 27 сентября 2017 Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты

Соответсвующий законопроект принят депутатами ЗС ПК

Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
13:10, 27 сентября 2017 Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест

Опубликованы свежие данные от Минвостокразвития

Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:46, 27 сентября 2017 Приморцев обязали отвечать за палы травы

Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка

Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:33, 27 сентября 2017 Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне

Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:21, 27 сентября 2017 Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга

Ежемесячное денежное содержание станут уменьшать на 1/6 за каждый пропуск без уважительных причин