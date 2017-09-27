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Обитателей владивостокского СИЗО лишили «комфортного досуга»

Попытка переброса запрещенных предметов пресечена глубокой ночью
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудниками СИЗО-1 Владивостока предотвращена очередная попытка переброса запрещенных предметов: сотовые телефоны (три штуки), шесть сим-карт и алкоголь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Приморья. Нарушение было пресечено глубокой ночью. Все изъятые предметы и вещества переданы сотрудникам полиции.Проводится проверка.

Напомним, что средства мобильной связи и комплектующие к ним, спиртосодержащие напитки, наркотические вещества являются запрещенными на территории учреждений УИС.

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