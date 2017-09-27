Конец света наступит в течение 7 лет - нумеролог

Предсказания эксперта основаны на «цифровых кодах»

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Нумеролог Дэвид Мид рассказал, когда именно человечеству нужно ждать конец света. Как оказалось, ждать его осталось всего несколько лет. Предсказания эксперта основаны на «цифровых кодах», которые, по его словам, есть в Библии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



23 сентября планета Нибиру не столкнулась с нашей планетой, как предрекали сторонники теории о конце света, в том числе и Дэвид Мид. Тем не менее нумеролог сразу сообщил, что указанная дата – это не день столкновения Земли с планетой Х, а лишь день начала изменений, которые впоследствии приведут к концу света.



Мид предрекает, что загадочная планета Нибиру 5 октября полностью закроет солнечный диск. С 21 числа следующего месяца, по прогнозам нумеролога, на Земле начнутся так называемые «казни», которые должны продлиться семь лет.



Что именно представляют собой эти «казни», Мид не уточняет, однако, согласно его теории, одним из наказаний для человечества станет столкновение Нибиру с Землей.



Эксперт убежден, что землетрясения, сотрясающие нашу планету, ураганы и солнечные затмения – все это знамения приближающего конца света.