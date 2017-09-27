Командующего 5-ой Краснознаменной армией похоронили на военном мемориальном кладбище в Москве

Прощание состоялось 27 сентября

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Командующего 5-ой Краснознаменной армией генерал-лейтенанта Валерия Асапова, трагически погибшего в Сирии в результате минометного обстрела боевиками, похоронили в среду, 27 сентября, на военном мемориальном кладбище в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В церемонии прощания приняли участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

По словам главы региона, Валерий Григорьевич всегда был на передовой, в самом центре событий. Всю свою жизнь посвятил служению Отечеству и погиб при исполнении служебного долга.

Сотни людей со всего Приморья почтили память боевого генерала минутой молчания. После прозвучал оружейный салют.

Также сегодня в Уссурийске в храмах при 5-ой Армии и Покрова Пресвятой Богородицы прошли траурные литургии памяти Валерия Асапова.

Отметим, командующий 5-ой Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в субботу, 23 сентября, в результате минометного обстрела боевиками в Сирийской Арабской республике. В момент попадания снаряда он находился на командном пункте, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. За боевые заслуги Валерий Григорьевич посмертно представлен к государственной награде.

Валерий Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа с августа 2016 года. В 2013 году Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил офицеру орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он удостоен различных боевых наград, в числе которых орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги».