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Общество

В Приморье упорядочат деятельность добровольных дружинников

Создаются краевой и муниципальные штабы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье будет создан краевой штаб по координации деятельности народных дружин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. На очередном заседании ЗакСобрания депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в соответствующий закон.

Краевой штаб будет обеспечивать взаимодействие с госорганами - правоохранительными, органами местного самоуправления, общественными объединениями, СМИ и штабами ДНД в муниципальных образованиях края. Кроме того, краевой штаб будет разрабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В состав краевого штаба войдут представители органов госвласти края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ.

Также в Приморье создаются муниципальные штабы ДНД. Они будут заниматься взаимодействием и координацией деятельности народных дружин в муниципальных образованиях края.

«Благодаря созданию краевого штаба мы сможем более предметно рассматривать вопросы деятельности народных дружин и оперативно реагировать на возникающие проблемы, - сказал депутат Александр Лось. – В муниципальных районах также будут созданы подобные штабы. Таким образом, будет максимально эффективно использоваться их взаимодействие. Мы сможем координировать работу народных дружин. В Приморском крае достаточно активно развивается движение народных дружин. И, как показывается практика, они приносят много пользы в обеспечении правопорядка».

Напомним, что сегодня в Приморье зарегистрировано около 100 народных дружин численностью свыше 1,5 тысяч человек. Народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах. Наиболее широко используется практика привлечения дружинников к участию в соблюдении правопорядка совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции. Также дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка совместно с ППС. В рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения дружинники привлекаются для проведения разъяснительной работы с автомобилистами. УМВД региона отмечает положительные примеры совместной деятельности в Дальнегорске, Фокино, Михайловском, Пожарском, Хорольском и Хасанском районах.

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