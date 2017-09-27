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Приморских фермеров лишили меда

На продукт пчеловодства отсутствовали ветеринарные документы
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудники Россельхознадзора и  полиции приостановили незаконную придорожную торговлю мёдом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. На продукцию пчеловодства отстутствовали сопроводительные документы. Нарушителям грозят административные штрафы.

Пчеловоды Приморского края активно выставляют на продажу натуральный мёд - при этом многие из них пренебрегают установленным порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов, отмечают эксперты. Кроме того, часто торговля ведётся в антисанитарных условиях: в придорожной пыли и грязи. Под угрозу ставится здоровье покупателей.

За неделю в регионе было выявлено несколько случаев нарушения ветеринарного законодательства.

На трассе Хабаровск-Владивосток на повороте на с. Кронштадку Спасского района госинспекторы и сотрудники автоинспекции провели рейд, в ходе которого выяснилось, что местная жительница продавала на трассе мёд натуральный в количестве 30 бутылок по 1,5 литра без ветеринарных сопроводительных документов.

Похожее правонарушение госинспекторы выявили перед поворотом на с.Чкаловское Спасского района. В ходе проверки обнаружено, что гражданка РФ осуществляла торговлю продукцией животного происхождения, а именно мёд натуральный, в количестве 22 бутылок по 1,5 литра, 5 бутылок по 0,5 литра, 4 банки по 1 литру, 4 банки по 0,5 литра без ветеринарных сопроводительных документов.

На этом же месте две гражданки продавали мёд в количестве 17 бутылок по 1,5 литра и 7 бутылок по 1,5 литра также без ветеринарных сопроводительных документов, тем самым грубо нарушив действующие законодательство.

Во всех четырёх случаях государственные инспекторы изъяли мёд из оборота. Продукцию поместили на изолированное хранение, предписав владельцам товара предоставить необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

Административная ответственность за совершенные правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 тысячи рублей.

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