«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского

Президент снова начал увольнять глав регионов

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Свои посты в ближайшие несколько недель могут покинуть губернаторы Приморского края, Магаданской области и Дагестана, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В числе губернаторов, которым грозит отставка, собеседники издания также назвали глав Северной Осетии и Владимирской области, сообщает РИА VladNews ссылкой на Мeduza.io

Кроме того, по данным разных источников, свои посты могут покинуть губернаторы Красноярского края, Омской, Мурманской и Нижегородской областей. О возможной отставке глав этих регионов ранее сообщали источники «Коммерсанта».

Всего, по словам источников «Ведомостей», в «осеннюю волну» отставок свои посты покинут не менее пяти губернаторов.

Решение об отставке каждого конкретного губернатора принимает только президент, администрация лишь предлагает список, поясняет один из собеседников «Ведомостей». Список кандидатов на губернаторские посты насчитывает 40–50 человек, возможности выбора у Кремля не ограничены, отмечает он.

Напомним, 25 сентября об ожидающихся отставках губернаторов со ссылкой на свои источники написал «Коммерсант». В список глав регионов, которым, по данным собеседников этого издания, грозит отставка, вошли: главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев и «одного-двух субъектов на Северном Кавказе».

Днем 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности губернатора стал член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.

Всего в единый день голосования 10 сентября 2017 года прошли выборы губернаторов в 16 регионах.