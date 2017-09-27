​Приморский военный эксперт: До войны недалеко 16:54, 27 сентября ​Приморский военный эксперт: До войны недалеко (Эксклюзив)
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу 16:45, 27 сентября В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу 16:19, 27 сентября Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
17:12
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
17:03
Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей Фото
16:54
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко Эксклюзив
16:45
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
16:32
Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:19
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
16:09
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:06
Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда Эксклюзив
16:06
В Приморье разыскивают рыбака
15:53
В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Фото
15:41
911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
14:27
Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:14
В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:01
Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
13:49
Мертвого кита прибило к приморскому берегу Видео
13:36
В Приморье на вокзале задержан пьяный наркоман
13:22
Ребенок попал под колеса в Приморье
13:10
Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
12:59
Девушка оказалась на больничной койке в результате ДТП во Владивостоке Фото
12:46
Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского

Президент снова начал увольнять глав регионов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Свои посты в ближайшие несколько недель могут покинуть губернаторы Приморского края, Магаданской области и Дагестана, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В числе губернаторов, которым грозит отставка, собеседники издания также назвали глав Северной Осетии и Владимирской области, сообщает РИА VladNews ссылкой на Мeduza.io

Кроме того, по данным разных источников, свои посты могут покинуть губернаторы Красноярского края, Омской, Мурманской и Нижегородской областей. О возможной отставке глав этих регионов ранее сообщали источники «Коммерсанта».

Всего, по словам источников «Ведомостей», в «осеннюю волну» отставок свои посты покинут не менее пяти губернаторов.

Решение об отставке каждого конкретного губернатора принимает только президент, администрация лишь предлагает список, поясняет один из собеседников «Ведомостей». Список кандидатов на губернаторские посты насчитывает 40–50 человек, возможности выбора у Кремля не ограничены, отмечает он.

Напомним, 25 сентября об ожидающихся отставках губернаторов со ссылкой на свои источники написал «Коммерсант». В список глав регионов, которым, по данным собеседников этого издания, грозит отставка, вошли: главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев и «одного-двух субъектов на Северном Кавказе».

Днем 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности губернатора стал член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.

Всего в единый день голосования 10 сентября 2017 года прошли выборы губернаторов в 16 регионах.

Источник: meduza.io
Похожие новости
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:52, 27 сентября 2017 Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты

Соответсвующий законопроект принят депутатами ЗС ПК

Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
13:10, 27 сентября 2017 Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест

Опубликованы свежие данные от Минвостокразвития

Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:46, 27 сентября 2017 Приморцев обязали отвечать за палы травы

Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка

Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:33, 27 сентября 2017 Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне

Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:21, 27 сентября 2017 Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга

Ежемесячное денежное содержание станут уменьшать на 1/6 за каждый пропуск без уважительных причин

Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме
11:20, 27 сентября 2017 Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект соответствующего закона

В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:57, 27 сентября 2017 В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск