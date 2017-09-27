Подозрительные яйца и селедка с мусором обнаружены в Приморье

Составлены административные протоколы

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли поставки продукции животного происхождения сомнительного качества. Нарушителям грозят административные штрафы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Тернейском районе госинспекторы Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД остановили для проверки грузовую машину «Ниссан Дизель», следовавшую по маршруту Владивосток – село Малая Кема.

При осмотре автомашины правоохранители выявили перевозку рыбы с нарушением ветеринарно-санитарных правил.

Водитель автомашины не смог предоставить ветеринарных сопроводительных документов на мороженую сельдь тихоокеанскую в количестве 25 ящиков по 27 килограмм общим весом 675 килограмм.

Данная продукция была изготовлена на Камчатке 01.07.2017 и предназначалась для поставки в с.Малая Кема, Тернейский район.

Кроме того, инспекторы обнаружили, что рыба перевозилась в машине со следами пыли, грязи, мусора, отсутствовала дезинфекция, что является нарушением техрегламентов Таможенного союза.

Похожее правонарушение было выявлено на 145 километре автодороги Находка-порт Восточный.

При проведении контрольно-надзорного мероприятия инспекторами ГИБДД и Россельхознадзора была остановлена автомашина марки «Митсубиси Фусо» под управлением водителя, перевозившего яйца куриные в количестве 720 штук без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция животного происхождения предназначалась для реализации в магазине.

В обоих случаях была нарушена ч.2 ст.10.8 КоАП РФ («Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов»), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.