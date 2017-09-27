Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда

Адвокаты подали апелляцию на продление срока содержания под стражей

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Защита Андрея Пушкарева - брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева - оспорит решение Мосгорсуда. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, апелляционная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 25 сентября Московский городской суд уже в шестой раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкарёву. Традиционно доводы защиты о необходимости постоянного медицинского вмешательства в виде многочисленных операций (Андрей Пушкарёв в 2015 году получил множественные травмы лица в результате несчастного случая, после чего перенёс не один десяток сложнейших операций, которые необходимо продолжать) с целью смягчения меры пресечения так и остались без внимания судьи. Домашний арест Андрею Пушкарёву был продлён до 30 ноября.

Напомним, Андрея Пушкарёв был арестован в июне 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе в процессе закупок администрацией Владивостока строительных материалов для строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. В марте этого года следствие предъявило Пушкарёву обвинение в даче взятки собственному брату Игорю Пушкарёву, с 2008 года возглавляющему администрацию Владивостока. Однако спустя почти шестнадцать месяцев предварительного следствия, стороной обвинения так и не были предъявлены конкретные доказательства вины по делу Пушкарёвых – Лушникова.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» также до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.