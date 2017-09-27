​Приморский военный эксперт: До войны недалеко 16:54, 27 сентября ​Приморский военный эксперт: До войны недалеко (Эксклюзив)
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу 16:45, 27 сентября В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу 16:19, 27 сентября Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
17:12
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
17:03
Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей Фото
16:54
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко Эксклюзив
16:45
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
16:32
Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:19
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
16:09
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:06
Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда Эксклюзив
16:06
В Приморье разыскивают рыбака
15:53
В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Фото
15:41
911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
14:27
Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:14
В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:01
Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
13:49
Мертвого кита прибило к приморскому берегу Видео
13:36
В Приморье на вокзале задержан пьяный наркоман
13:22
Ребенок попал под колеса в Приморье
13:10
Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
12:59
Девушка оказалась на больничной койке в результате ДТП во Владивостоке Фото
12:46
Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Дело Пушкарёва

Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда

Адвокаты подали апелляцию на продление срока содержания под стражей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Защита Андрея Пушкарева - брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева - оспорит решение Мосгорсуда. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, апелляционная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. 

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 25 сентября Московский городской суд уже в шестой раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкарёву. Традиционно доводы защиты о необходимости постоянного медицинского вмешательства в виде многочисленных операций (Андрей Пушкарёв в 2015 году получил множественные травмы лица в результате несчастного случая, после чего перенёс не один десяток сложнейших операций, которые необходимо продолжать) с целью смягчения меры пресечения так и остались без внимания судьи. Домашний арест Андрею Пушкарёву был продлён до 30 ноября.

Напомним, Андрея Пушкарёв был арестован в июне 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе в процессе закупок администрацией Владивостока строительных материалов для строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. В марте этого года следствие предъявило Пушкарёву обвинение в даче взятки собственному брату Игорю Пушкарёву, с 2008 года возглавляющему администрацию Владивостока. Однако спустя почти шестнадцать месяцев предварительного следствия, стороной обвинения так и не были предъявлены конкретные доказательства вины по делу Пушкарёвых – Лушникова.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» также до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Похожие новости
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду
14:53, 26 сентября 2017 Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду

Об этом стало известно после вчерашнего заседания по продлению ареста Андрею Пушкарёву

​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву
20:19, 25 сентября 2017 ​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву

Суд не прислушался к доводам защиты

Игорь Пушкарев поздравил жителей и гостей Владивостока с Днем тигра
10:11, 25 сентября 2017 Игорь Пушкарев поздравил жителей и гостей Владивостока с Днем тигра

Массовые мероприятия проходили в течение всего дня в центре города

Игорь Пушкарёв: Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами
17:10, 24 сентября 2017 Игорь Пушкарёв: Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами

Временно отстранённый от должности глава Владивостока опубликовал новый пост

Игорь Пушкарев: Владивосток своим духом и красотой усилит впечатление от биеннале 2017
13:44, 23 сентября 2017 Игорь Пушкарев: Владивосток своим духом и красотой усилит впечатление от биеннале 2017

Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи

Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву
16:57, 22 сентября 2017 Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву

Акция «Было-Стало» набирает обороты

Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока
10:22, 22 сентября 2017 Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока

Акция «Было-Стало» набирает обороты