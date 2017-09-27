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Бабье лето покинуло Приморье

Во Владивостоке заметно похолодало
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, в первой половине дня фронт прошел, и дожди в Приморье прекратились. За фронтом на край с континента устремилась новая воздушная масса, которая несет с собой холод. Фон дневных температур понизится, максимальные температуры составят +10…+18 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня малооблачно, дует северо-западный свежий ветер, температура воздуха +15…+18 °С.

Ночью Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, который обусловит малооблачную и без осадков погоду. Температура ожидается в пределах +1…+10 °С, местами столбик термометра опустится до 0…−5 °С. Днем в четверг, 28 сентября, Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон без существенных изменений.

В ближайшие сутки во Владивостоке осадков не ожидается, ночная температуры воздуха +7…+10 °С, дневная температура +13…+16 °С.

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