На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог

Работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об установке новых технических средств организации дорожного движения по улице Берёзовой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Здесь в районе домов № 8 «а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».

Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.