Во Владивостоке на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Фрунзенского района

Из 12 рассмотренных материалов девять были составлены инспекторами УМВД в отношении родителей, три – в отношении несовершеннолетнего

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

12 материалов рассмотрели во Владивостоке на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации города по Фрунзенскому району. Оно прошло под председательством главы административно-территориального управления района Николая Сурнева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

Из 12 рассмотренных материалов девять были составлены инспекторами УМВД в отношении родителей, три – в отношении несовершеннолетнего.

Сразу три материала были оформлены в отношении 17-летнего Г., проживающего в селе Береговое. 11 сентября несовершеннолетний был задержан на Морвокзале города за курение в неположенном месте и доставлен в линейный отдел полиции на транспорте. Там при досмотре у Г. было обнаружено несколько граммов наркотического вещества, спрятанного в пачку с сигаретами. После этого молодой человек прошел освидетельствование у нарколога, который выявил наличие в его организме следов марихуаны. Таким образом, полицейские составили три протокола в отношении Г. (курение в неположенном месте, хранение наркотиков и наркотическое опьянение) и еще один – в отношении его матери, которая недобросовестно исполняет свои родительские обязанности. Члены комиссии приняли решение вынести Г. административное наказание в виде штрафов, общая сумма которых составила 9 тысяч рублей. Так как задержанному еще нет 18 лет, штрафы обязана выплатить мать.

Еще одним из рассматриваемых стал протокол, оформленный сотрудниками полиции в отношении матери 13-летней К. Девочка ушла из дома 9 сентября, а вернулась только на следующий день. Выяснилось, что ребенок принял участие в праздновании дня рождения одного из своих несовершеннолетних приятелей, где все присутствующие употребляли алкоголь. Не дождавшись дочь вечером, родители обратились за помощью к полицейским, которые сразу приступили к поискам. Несмотря на то, что всё закончились благополучно, матери К. вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Также на заседании комиссии прозвучал отчет представителей соцзашиты о работе по организации летней занятости и трудоустройству детей Фрунзенского района. Согласно представленным данным, минувшим летом бесплатно смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях 77 детей района, в том числе четыре ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с родителями они смогли поправить здоровье на одной из приморских баз отдых. Бесплатные путевки на отдых также получил 41 ребенок из малоимущих семей.

Следующее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Фрунзенскому району состоится 5 октября.

Для справки

Сегодня на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации города по Фрунзенскому району состоят 22 ребенка и 23 семьи, в которых проживают 33 несовершеннолетних. В состав комиссии входят представители всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Фрунзенского района: полиции, здравоохранения, образования, территориального отдела опеки и попечительства, органов социальной защиты населения и другие специалисты. Во время заседания комиссии несовершеннолетним и их родителям оказывается консультационная помощь.