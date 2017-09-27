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911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая

Владивосток стал одним из российских городов с наибольшим числом эвакуаций
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Владивосток вошел в ТОП российских городов по числу массовых эвакуаций 10-21 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные портала "Рациональные числа". В целом, по числу эвакуаций лидировали Москва (168), Пермь (78), Омск (56), Санкт-Петербург (32), Архангельск (23) и Владивосток (22).

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что неизвестные позвонили в полицию и сообщили о наличии бомб в крупных торговых центрах Владивостока, а также в учебных заведениях приморской столицы. Эта ситуация многократно повторялась в различных российских городах. Власти были вынуждены каждый раз эвакуировать людей и проводить проверку. Официально данных об организаторах атаки до сих пор нет.

В одном из офисов американской спасательной службы "911" штата Нью-Йорк корреспонденту РИА VladNews рассказали об аналогичных эпизодах с ложным минированием социально значимых объекторв в США в эти же дни:

- Мы отследили звонки, и оказалось, что они поступали из Китая, - сказал программный координатор офиса 911 округа Оранж Джеймс Бакун.

Как отмечают аналитики, в РФ за 12 дней атаки коснулись 74 городов, было проведено 1 010 эвакуаций. 11 городов столкнулись с атакой более одного раза (отмечены цветом на диаграмме). "Число эвакуированных людей оценить сложно - но оно вряд ли меньше миллиона", - отмечают составители сводной диаграммы:

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