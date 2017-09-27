Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»

Презентация альбома «Выходи за меня» + ВСЕ ХИТЫ!

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

6 октября, «SanRemo Hall»

Концерт группы «ANACONDAZ»

Презентация альбома «Выходи за меня» + ВСЕ ХИТЫ!

В 2017 году гуру паузерн-рэпа Anacondaz выпустили свой пятый номерной лонгплей — «Выходи за меня».Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично!



6 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома во Владивостоке! На концерте будут песни с нового альбома и проверенные боевички прошлых релизов!



Начало в 20:00

Стоимость билетов:

- 1200 рублей (ТАНЦПОЛ)

- 2000 рублей (МЕСТО ЗА СТОЛИКОМ)

КУПИТЬ БИЛЕТ - anacondaz.ru/anacondaz-in-vladivostok/hall/

Справки по тел.: 296-99-88

Для зрительской аудитории достигшей возраста 16 лет (16+)