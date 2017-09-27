Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина

Здравствуй, Родина!

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

10 октября 2017 года в свой родной город возвращается наша землячка , солистка Самарского академического Театра оперы и балета, обладательница диплома и кубка Гран-При в номинации академического вокала Международного конкурса «GOLDEN TALENTS» город Москва Марина Лентина.

Биография солистки интересная. Родилась во Владивостоке, музыкальное

образование получила в Педагогическом колледже, вокалу училась у Р.В Мариной , за-

тем ДВПИИ, где её педагогами были заслуженная артистка РСФСР - А.Жилина , В.Воронин , Л.Рахманова, О.Фридман. Свою первую партию, Виолетту из оперы Дж.Верди»Травиата», она спела ещё на 3 курсе. Затем начала работать солисткой в «Классической опере» Тихоокеанского комитета радио и телевидения. Вся ее жизнь с рождения, это переезды (отец военный), каждый год новые города. И снова пришлось ехать за папой на другой конец нашей необъятной Родины. Пришлось на время расстаться с оперной сценой.

Помогла хорошая вокальная школа и владение хоровыми партиями, т.к. пришлось работать в хоровой капелле Г.Кольцовой «Благовест»,затем пригодились навыки преподавателя академического вокала ( спасибо прекрасному педагогу по этой методике В.Воронину). Затем работа педагогом вокала в Элекростальском колледже искусств им. А.Н.Скрябина, ну и на конец-то, после прослушивания, была принята в труппу Самарского Оперного театра. Исполняла партии: Виолетта, Джильда, Розина, Людмила, Иоланта, Марфа, параллельно пела в Самарской филармонии, в Архиерейском хоре О. Манукяна, Всего не перечислишь, но пришлось покинуть и Самару по семейным обстоятельствам - заболел отец, инсульт. И опять новый этап в жизни город Владимир . Здесь Марина создаёт концертно-оперную студию Академического вокала «BEL CANTO» в областном доме работников искусств, одновременно работает солисткой в лектории Владимирской филармонии, плюс работа в городе Радужном хормейстером, не забывая выступать с сольными концертами по Владимирской области, и со своими учениками.

Награда не заставила себя долго ждать. Марина становится Лауреатом в номинации академического вокала Международного конкурса «ГОЛОСА РОССИИ» г.Москва. Здесь произошло памятное знакомство с племянницей знаменитого певца и композитора, кумира многих поколений, Евгения Мартынова, с Наталией Мартыновой.

После смерти отца, почему-то нестерпимо потянуло на Родину, в родной Владивосток.

Как встретит Марину родной город? Как встретит её наш музыкальный мир? Как скоро сможем услышать ее прекрасный голос со сцены? Добро

пожаловать ДОМОЙ, наша Марина! Ждем встречи с тобой.

Контакты Марины Лентиной, тел. 8926 581 99 89.