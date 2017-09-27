На улице Светланской во Владивостоке укладывают нижний слой асфальтового покрытия

Работы продолжаются и идут по графику

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

На улице Светланской во Владивостоке продолжается ремонт дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация ведёт строительные работы на участке от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, после демонтажа трамвайных путей на этом участке выполнен комплекс работ по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье.

Вчера, 26 сентября, на объекте началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Дорожные рабочие уложили новое покрытие на площади порядка 2000 квадратных метров. Работы на улице Светланской ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт улицы Гоголя и завершаются работы на улицах Фадеева и Верхнепортовой. На Народном проспекте, улицах Выселковой, Всеволода Сибирцева и Светланской работы продолжаются и идут по графику.