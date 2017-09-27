Владивостокская школа «Управдом» начинает новый учебный сезон

За пять лет работы школы «Управдом» ее слушателями стали около 15 тысяч человек

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Владивостокская школа жилищного просвещения «Управдом» начинает новый учебный сезон. 4 октябряв актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20) состоится первое занятие образовательного проекта в сфере ЖКХ. Темой семинара станет «Новое в жилищном законодательстве», спикер занятия –Ольга Беленькая, генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп». Начало в 18:30, вход свободный, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на администрацию города.

Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

Школа «Управдом» создана для того, чтобы научить всех желающих горожан разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Спикерами проекта являются специалисты администрации краевого центра, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, приглашенные эксперты в области ЖКХ.

За пять лет работы школы «Управдом» ее слушателями стали около 15 тысяч человек.