Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми 18:32, 27 сентября Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми
Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского 17:36, 27 сентября Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского
Бабье лето покинуло Приморье 17:16, 27 сентября Бабье лето покинуло Приморье
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
21:45
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
21:26
На улице Светланской во Владивостоке укладывают нижний слой асфальтового покрытия Фото
20:19
Владивостокская школа «Управдом» начинает новый учебный сезон
19:23
Обитателей владивостокского СИЗО лишили «комфортного досуга» Фото
19:04
Премия «Есть за что!»: заявки принимаются до 30 сентября
18:32
Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми
18:01
В Приморье упорядочат деятельность добровольных дружинников
17:49
Приморских фермеров лишили меда
17:38
Выборы в Приморье «подгонят» под нужды инвалидов
17:36
Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского
17:27
Подозрительные яйца и селедка с мусором обнаружены в Приморье
17:16
Бабье лето покинуло Приморье
17:03
Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей Фото
16:54
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко Эксклюзив
16:45
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
16:32
Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:19
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
16:09
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:06
Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда Эксклюзив
16:06
В Приморье разыскивают рыбака
15:53
В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Фото
15:41
911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
14:27
Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:14
В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:01
Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Владивостокская школа «Управдом» начинает новый учебный сезон

За пять лет работы школы «Управдом» ее слушателями стали около 15 тысяч человек
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Владивостокская школа жилищного просвещения «Управдом» начинает новый учебный сезон. 4 октябряв актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20) состоится первое занятие образовательного проекта в сфере ЖКХ. Темой семинара станет «Новое в жилищном законодательстве», спикер занятия –Ольга Беленькая, генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп». Начало в 18:30, вход свободный, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на администрацию города. 

Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

Школа «Управдом» создана для того, чтобы научить всех желающих горожан разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Спикерами проекта являются специалисты администрации краевого центра, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, приглашенные эксперты в области ЖКХ.

За пять лет работы школы «Управдом» ее слушателями стали около 15 тысяч человек.

Похожие новости
Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми
18:32, 27 сентября 2017 Выходные в Приморье будут солнечными и дождливыми

Погода будет переменчивой

В Приморье упорядочат деятельность добровольных дружинников
18:01, 27 сентября 2017 В Приморье упорядочат деятельность добровольных дружинников

Создаются краевой и муниципальные штабы

Бабье лето покинуло Приморье
17:16, 27 сентября 2017 Бабье лето покинуло Приморье

Во Владивостоке заметно похолодало

Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей
17:03, 27 сентября 2017 Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей

Яркий и красочный праздник собрал участников со всех уголков Приморского края

Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:32, 27 сентября 2017 Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?

Минсельхоз предлагает новые таксы за незаконный вылов рыбы и убийство морских млекопитающих

В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
15:53, 27 сентября 2017 В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Также на заседания были озвучены данные о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека
15:16, 27 сентября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Водители приомрской столицы нарушили ПДД 368 раз